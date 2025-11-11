1st team all conference

  1. Katie Field 11 Royall/Wonewoc
  2. Delilah Hedden 12           Necedah
  3. Kenli Gollnick 9              Bangor
  4. Ella Dahlen 10 Royall/Wonewoc
  5. Audrina Schwarz 11 Cashton
  6. Jaycee Michek 11 Bangor
  7. Grace Olson 10 Bangor

 

2nd team all conference

  1. Samantha Markee 10 Brookwood
  2. Olivia McCauley 10 Hillsboro
  3. Lily Mercer 11 Bangor
  4. Miranda Arndt 11 Brookwood
  5. Brynn Thurston 12 Brookwood
  6. Katie Powell 10 Brookwood
  7. Maggie Stenerson 11 Brookwood

 

Sportsmanship Award

Bangor – Caitlyn Crenshaw

Brookwood – Miranda Arndt

Cashton – Ruby Schmitz

Hillsboro – Elizabeth Cairns

Necedah – Taylor Freitag

New Lisbon – Sophia Wolf

Royall.Wonewoc-Center – Ella Dahlen