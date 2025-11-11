2025 SBC Girls All-Conference Volleyball Teams
1st team all conference
- Katie Field 11 Royall/Wonewoc
- Delilah Hedden 12 Necedah
- Kenli Gollnick 9 Bangor
- Ella Dahlen 10 Royall/Wonewoc
- Audrina Schwarz 11 Cashton
- Jaycee Michek 11 Bangor
- Grace Olson 10 Bangor
2nd team all conference
- Samantha Markee 10 Brookwood
- Olivia McCauley 10 Hillsboro
- Lily Mercer 11 Bangor
- Miranda Arndt 11 Brookwood
- Brynn Thurston 12 Brookwood
- Katie Powell 10 Brookwood
- Maggie Stenerson 11 Brookwood
Sportsmanship Award
Bangor – Caitlyn Crenshaw
Brookwood – Miranda Arndt
Cashton – Ruby Schmitz
Hillsboro – Elizabeth Cairns
Necedah – Taylor Freitag
New Lisbon – Sophia Wolf
Royall.Wonewoc-Center – Ella Dahlen