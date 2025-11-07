2025 SBC Football All-Conference Teams
SCENIC BLUFFS CONFERENCE
All conference football 2025
Offense
Quarterback –
team Name # School Year Height WT
1st – Drew Butzler #21 Cash 12 5’11 190
2nd – Keegan Jones #12 Ithaca 12 6’2 170
Running back –
Team Name # School Year Height WT
1st -Hewsten Garica-Boland #34 Ithaca 12 6’2 190
1st – Dylan Mathison #5 Bang 12 5’11 185
1st -Jackson Cunitz #28 Brook 12 5’8 175
1st- Jack Christensen #7 Cash 11 6’0 185
2nd – Liam Rowin #23 Ithaca 11 6’0 180
2nd – Owen Wang #18 Brook 12 6’0 175
2nd – Jett Bender #1 – 3 Royall 11 5’8 160
2nd – Matthew Hoffman #7 Hills 10 5’10 180
TE –
team Name # School Year Height WT
1st -Bryce Anderson #82 Bang 12 6’2 210
2nd – Rory Mlsna #81 Cash 12 5’10 170
SE –
team Name # School Year Height WT
1st – Caden Keller #13 Ithaca 11 5’8 140
2nd – Josh Homan #5 NL 12 5’11 165
Lineman –
team Name # School Year Height WT
1st – Ethin Jacobson #50 Bang 12 5’11 225
1st – Gabriel Cropp #56 Bang 12 5’9 185
1st – Brock Berry #71 Brook 11 5’11 220
1st – Ryan McCoic #65 Hills 12 6’0 215
1st – Kalen McCraken #55 Cash 12 5’9 205
2nd – Ben Otto #77 Ithaca 11 6’2 240
2nd – Wyatt Ford #77 Brook 12 6’0 210
2nd -Dylan Velazquez #65 Royall 12 5’9 200
2nd – Dane Green #52 Hills 12 6’1 200
2nd – Will Read #51 Bang 11 5’9 205
Utility player
team Name # School Year Height WT
1st – Landon Laufenberg #12 Cash 10 6’0 170
Punter –
team Name # School Year Height WT
1st – Luis Gonzalez #10 Brook 11 5’7 170
Defense
Lineman –
team Name # School Year Height WT
1st – Brock Berry #71 Brook 11 5’11 220
1st – Ryan McCoic #65 HIlls 12 6’0 215
1st – Ethin Jacobson #50 Bang 12 5’11 225
2nd – Jack Christensen #7 Cash 11 6’0 185
2nd – Trenton Frye #53 Royall 12 5’9 190
2nd -Bryce Anderson #82 Bang 12 6’2 210
Defensive ends –
team Name # School Year Height WT
1st – Cody Byrnes #71 Ithaca 12 6’2 240
1st – Jackson Cunitz #28 Brook 12 5’11 185
2nd – Connor Wilkinson #38 Cash 12 6’0 185
2nd – David Johnson #34 Hills 12 6’3 180
Inside linebackers –
team Name # School Year Height WT
1st – Hewsten Garcia-Boland #34 Ithaca 12 6’2 190
1st -Gabriel Cropp #56 Bang 12 5’9 185
2nd – Drew Powell #5 Brook 12 5’10 170
2nd -Dylan Velazquez #55 Royall 12 5’9 200
Outside linebackers –
team Name # School Year Height WT
1st – Mitchell Schlafer #52 Brook 12 5’11 205
1st – Hayden Massman #4 Bang 12 6’2 190
2nd – Isaiah Fargen #56 Ithaca 11 6’0 165
2nd -Rory Mlsna #81 Cash 12 5’10 170
Defensive backs –
team Name # School Year Height WT
1st -Miles Ravenscroft #8 Hills 12 6’2 180
1st -Brock Daines #33 Bang 12 6’0 160
1st – Owen Wang #18 Brook 12 6’0 175
2nd – Quintis Banker #2 Ithaca 11 5’7 135
2nd – Graham Hemmersbach #2 Cash 10 5’10 155
2nd – Caden Keller #13 Ithaca 11 5’8 135
Kicker –
team Name # School Year Height WT
1st – Luis Gonzales #10 Brook 11 5’7 170
Honorable mention
Bangor – Hayden Massman, Dylan Mathison, Sawyer Jacobson
Brookwood – Brennen Mack, Gavin Havlik, Julian Cunitz
Cashton – Parker Mlsna, Brent Hemmersbach, Tucker Menzynski
Hillsboro – Jorge Quinonez-Camposeco, Miles Ravenscroft, Lakota Hatfield
Ithaca – Devin Ihm, Cody Brynes, Spencer Nelson
Necedah – Jaren Hansen, Philip Heintz, Eli Horak
New Lisbon – Jude Keltner, Gavin Gessler, Rowny Sloan
Royall – Braxton Board, Kyler Lawry, Emerson Murray
Sportsmanship award
Bangor – Thomas Dreger
Brookwood – Drew Powell
Cashton – Trent Kast
Hillsboro – Matthew Huffman
Ithaca – Kerrick Thompson
Necedah – Philip Heintz
New Lisbon – Nathan Jensen
Royall – Joshua Anderson
Player of the year – Dylan Mathison – Bangor
Lineman of the year – Ethin Jacobson – Bangor
Coach of the year – Jeremy Mack – Brookwood
Assistant coach of the year – Josh Chaplin – Bangor
