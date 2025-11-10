2025 SBC All-Conference Cross Country Teams
SCENIC BLUFFS CONFERENCE
2025 Cross Country Boys
1st team all conference
- Cooper Powell 11 Brookwood
- August Rueckheim 11 Brookwood
- Max Vogele 12 Necedah
- Dominic Kirkpatrick 11 Hillsboro
- Sawyer Stenerson 9 Brookwood
- Troy Hafemeister 9 Royall/Wonewoc
- Grayson Truskowski 10 Bangor
2nd team
- Spencer Cernicka 12 Necedah
- Vlad Grigorev 12 Royall/Wonewoc
- Nolan Waddell 9 Brookwood
- Aidan Brown 12 New Lisbon
- Shawn Lueneburg 11 Royall/Wonewoc
- Owen Waddell 11 Brookwood
- Mason Peterson-Gianunzio 10 Bangor
Sportsmanship
Bangor – Mason Peterson-Gianunzie
Brookwood – Arthur Cough
Cashton – Klay Pedretti
Hillsboro – Oliver Sosinsky
Necedah – Aedan Ard
New Lisbon – Blayne Schneider
Royall/ Wonewoc-Center – Shuan Lueneburg
Conference Champs – Brookwood