SCENIC BLUFFS CONFERENCE

2025 Cross Country Boys

 

1st team all conference

  1. Cooper Powell 11 Brookwood 
  2. August Rueckheim 11 Brookwood 
  3. Max Vogele 12 Necedah 
  4. Dominic Kirkpatrick 11 Hillsboro  
  5. Sawyer Stenerson 9 Brookwood 
  6. Troy Hafemeister 9 Royall/Wonewoc 
  7. Grayson Truskowski 10 Bangor 

 

2nd team

  1. Spencer Cernicka 12 Necedah 
  2. Vlad Grigorev 12 Royall/Wonewoc 
  3. Nolan Waddell 9 Brookwood 
  4. Aidan Brown 12 New Lisbon 
  5. Shawn Lueneburg 11 Royall/Wonewoc 
  6. Owen Waddell 11 Brookwood 
  7. Mason Peterson-Gianunzio 10 Bangor 

 

Sportsmanship

Bangor – Mason Peterson-Gianunzie

Brookwood – Arthur Cough

Cashton – Klay Pedretti

Hillsboro – Oliver Sosinsky

Necedah – Aedan Ard

New Lisbon – Blayne Schneider

Royall/ Wonewoc-Center – Shuan Lueneburg

 

Conference Champs – Brookwood