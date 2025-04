Baseball

Mauston 2 Westfield 1

Royall 8 Hillsboro 0

Brookwood 12 Wonewoc-Center 0

Bangor 8 Cashton 2

Necedah 12 New Lisbon 11

Weston 21 La Farge 0

Nekoosa 2 Wautoma 1

Reedsburg 2 Madison Edgewood 0

Wisconsin Dells 11 Adams-Friendship 1

Onalaska 9 Tomah 2

Softball

New Lisbon 5 Necedah 4 (Abby Steele 2×3 for New Lisbon , Syvannah Schumer 2×4 for Necedah)

Hillsboro 9 Royall 5 (Liz Cairns 4×4 for the Tigers)

Wonewoc-Center 7 Brookwood 6

Cashton 3 Bangor 2

Tomah 11 La Crosse Central 3

Reedsburg 13 Stoughton 1

Wautoma 16 Mauston 1

Adams-Friendship 13 Westfield 3

Wisconsin Dells 15 Nekoosa 3

Girls Soccer

Reedsburg 2 Tomah 1