Baseball

Necedah 5 New Lisbon 2

Royall 18 Hillsboro 2 (Garrett Dragan 3×4 in the victory)

Seneca 7 Weston 5

Tomah 8 La Crosse Central 5

Brookwood 12 Wonewoc-Center 1

Bangor 11 Cashton 1

Wisconsin Dells 16 Nekoosa 2

Softball

Necedah 13 New Lisbon 2 (Addisyn Schumer 2×2 3RBIs & WP in the circle for Necedah)

Hillsboro 15 Royall 2 (Michelyn Hansen 2×2 HR for Hillsboro)

Cashton 11 Bangor 9 (Shares SBC Championship with Royall)

Brookwood 17 Wonewoc-Center 3

Marshfield Columbus Catholic 2 Nekoosa 1

Girls Soccer

Mauston 5 Portage/Poynette 3

Reedsburg 5 Wisconsin Heights/Barneveld 2

Regis/McDonell 1 Adams-Friendship 0