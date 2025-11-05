 

FIRST TEAM

 

Vivie Dempsey Cashton Senior OH

Bria Gruen Royall Senior OH

Reagan Muehlenkamp Brookwood Senior OH

Harper Sullivan Hillsboro Junior OH

Laya Wainwright Royall Senior OH

Aubri Schaldach Cashton Junior OH

Ruby Muehlenkamp Brookwood Senior L

 

SECOND TEAM

 

Elizabeth Klipstein Royall Junior S

Calista Zimmerman Brookwood Senior OH

Bella LeMoine Wonewoc Center Junior S

Eastyn Fry Wonewoc Center Freshman MH

Kaylee Sake Hillsboro Sophomore L

Kate Wall Cashton Senior S

Jaycee Michek Bangor Junior OH

 

Conference Co-Players of the Year: Vivie Dempsey & Bria Gruen

 

Honorable Mention:

Bangor: Kadence Kassera & Maddie Schroeder

Brookwood: Ava Gruen & Kinsley Holmquist

Cashton: Kennedy Brown & Tessa Sanders

Hillsboro: Lauren Woirol & Alaina Clark

Necedah: Liza Kovalev & Gianna Teumer

New Lisbon: Brooklyn Lowe & Heidi Mathes

Royall: Liza Krueger & Ella Schroeder

Wonewoc Center: Avery Miller & Heidi Baker

 

Sportsmanship Award Winners:

Bangor: Isabella Wright

Brookwood: Fernanda Garcia-Barr

Cashton: Gabby Hyatt

Hillsboro: Stella Dunek

Necedah: Brienna Van Hoof

New Lisbon: Lily Bell

Royall: Kylie Rick

Wonewoc Center: Heidi Baker