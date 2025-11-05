2025 SCENIC BLUFFS ALL CONFERENCE VOLLEYBALL TEAM
FIRST TEAM
Vivie Dempsey Cashton Senior OH
Bria Gruen Royall Senior OH
Reagan Muehlenkamp Brookwood Senior OH
Harper Sullivan Hillsboro Junior OH
Laya Wainwright Royall Senior OH
Aubri Schaldach Cashton Junior OH
Ruby Muehlenkamp Brookwood Senior L
SECOND TEAM
Elizabeth Klipstein Royall Junior S
Calista Zimmerman Brookwood Senior OH
Bella LeMoine Wonewoc Center Junior S
Eastyn Fry Wonewoc Center Freshman MH
Kaylee Sake Hillsboro Sophomore L
Kate Wall Cashton Senior S
Jaycee Michek Bangor Junior OH
Conference Co-Players of the Year: Vivie Dempsey & Bria Gruen
Honorable Mention:
Bangor: Kadence Kassera & Maddie Schroeder
Brookwood: Ava Gruen & Kinsley Holmquist
Cashton: Kennedy Brown & Tessa Sanders
Hillsboro: Lauren Woirol & Alaina Clark
Necedah: Liza Kovalev & Gianna Teumer
New Lisbon: Brooklyn Lowe & Heidi Mathes
Royall: Liza Krueger & Ella Schroeder
Wonewoc Center: Avery Miller & Heidi Baker
Sportsmanship Award Winners:
Bangor: Isabella Wright
Brookwood: Fernanda Garcia-Barr
Cashton: Gabby Hyatt
Hillsboro: Stella Dunek
Necedah: Brienna Van Hoof
New Lisbon: Lily Bell
Royall: Kylie Rick
Wonewoc Center: Heidi Baker
