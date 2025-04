Baseball

Royall 7 Bangor 3

Mauston 6 Nekoosa 1 (Isaac Steinke WP 6IP 2H 0R 2BB 13K, Evan Parsons 2×4 RBI for Mauston)

Hillsboro 19 Wonewoc-Center 0

Cashton 8 Necedah 2

Brookwood 12 New Lisbon 0

Wisconsin Dells 4 Westfield 0 (Nolan Schmitz no hitter for the Dells)

Wautoma 4 Adams-Friendship 3

Softball

Necedah 12 Cashton 5 (Syvannah Schumer 3×4 2RBI’s for Necedah)

Hillsboro 8 Wonewoc-Center 4 (Michelle Hora 2×3 RBI for Hillsboro)

Royall 4 Bangor 1

Brookwood 11 New Lisbon 2

Reedsburg 7 Baraboo 6

Wautoma 6 Wisconsin Dells 4

Nekoosa 7 Westfield 2

Adams-Friendship 22 Mauston 0

Tomah 12 Sparta 2

Kickapoo 14 Weston 4

Girls Soccer

La Crosse Logan 2 Mauston 0

Wautoma 3 Adams-Friendship 1

Tomah 6 Sparta 3