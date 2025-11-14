 South Central Conference

2025 All-Conference Football Teams

 

 

First Team:

 

Offense:

Offensive Line                                   Steven Brunhoefer         SR           Ripon (Unanimous)                        

Offensive Line                                   Carsen Whitney                                SR           Berlin    (Unanimous)

Offensive Line                                   Sawyer Bruins                   SR           Waupun (Unanimous)

Offensive Line                                   Owen Mueller-Wolf       SR           Ripon

Offensive Line                                   Trent Tetting                      SR           Berlin

Tight End                                             Hayden Redington          SR           Berlin (Unanimous)

Wide Receiver                                   Logan Prall                          SR           Waupun (Unanimous)

Wide Receiver                                   Antonio Gomez                                JR            Wisconsin Dells

Running Back                                     Eric Cumber                        SR           Ripon (Unanimous)

Running Back                                     Jakob Martin                      SR           Berlin (Unanimous)

Quarterback                                       Carter Hess                         SR           Berlin

Quarterback                                       Chase Beahm                    SR           Waupun

 

Defense:

Defensive Interior Line                  Carsen Whitney                                SR           Berlin (Unanimous)

Defensive Interior Line                  Hendrix Dawson               SO          Wisconsin Dells

Defensive End / OLB                       James Paskey                    SR           Berlin

Defensive End / OLB                       Wesley Kunz                      SR           Waupun

Defensive End / OLB                       Braden Dudzinski             SR           Ripon

Inside Linebacker                             Hayden Redington          SR           Berlin

Inside Linebacker                             Cody Dendricksen           SR           Adams-Friendship

Inside Linebacker                             Fletcher Brock                   SR           Nekoosa

Defensive Back                                 Carter Hess                         SR           Berlin (Unanimous)

Defensive Back                                 Carter Syverson                SR           Wisconsin Dells

Defensive Back                                 Marshel Woyak                                JR            Wautoma

 

Specials:

Punter                                                  Fin Krcmar                           JR            Nekoosa

Kicker                                                    Chris Calderon                   SR           Wautoma (Unanimous)

Returner                                              Grahm Gopalan                                SR           Waupun

 

Co-Offensive Player of the Year:               Carter Hess – Berlin / Eric Cumber – Ripon

Defensive Player of the Year:                     Hayden Redington – Berlin

 

Offensive Lineman of the Year: Steven Brunhoefer – Ripon

Co-Offensive Back of the Year:  Carter Hess – Berlin / Eric Cumber – Ripon             

Wide Receiver of the Year:                          Logan Prahl – Waupun

 

Defensive Lineman of the Year:                Carsen Whitney – Berlin

Linebacker of the Year:                 Hayden Redington – Berlin

Defensive Back of the Year:                        Carter Hess – Berlin

Second Team:

 

Offense:

Offensive Line                                   Landen Wilhorn                                                SR           Nekoosa                             

Offensive Line                                   Weston Page                                     JR            Ripon

Offensive Line                                   Gavin Leach                                        SR           Adams-Frienship

Offensive Line                                   Jack Toutant                                       JR            Waupun

Offensive Line                                   Ben Gehrke                                        SO          Ripon

Tight End                                             Jax Gall                                 JR            Wisconsin Dells

Wide Receiver                                   Fin Krcmar                                           JR            Nekoosa

Wide Receiver                                   Owen Kloosterboer                        SO          Waupun

Running Back                                     Kashton Stoddard                            SR           Wisconsin Dells

Running Back                                     Grahm Gropalan                              SR           Waupun

 

 

Defense:

Defensive Interior Line                  Jon Moreno-Valdez                        JR            Ripon

Defensive Interior Line                  Owen Kloosterboer                        SO          Waupun

Defensive End / OLB                       Isaiah Thurk                                        SR           Waupun

Defensive End / OLB                       Elijah Grser                                         SR           Wautoma

Defensive End / OLB                       Xander Cook                                      SR           Adams-Friendship

Inside Linebacker                             Jacob Bertling                                    SR           Nekoosa

Inside Linebacker                             Kody Kallerud                                    SR           Waupun

Inside Linebacker                             Peter Waterman                              SR           Wisconsin Dells

Defensive Back                                 Fin Krcmar                                           JR            Nekoosa

Defensive Back                                 Julian Busse                                        JR            Berlin

Defensive Back                                 Eli Anderson                                       SR           Nekoosa

 

Specials:

Punter                                                  Kyle Wurster                                      SR           Mauston

Kicker                                                    Nathan Hanson                                 SR           Ripon

Returner                                              Carter Hess                                         SR           Berlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorable Mention

Offensive Line:

Matthew Riddick              JR            Ripon

Phoenix Alameda            FR           Nekoosa

                Kyler Wurster                    SR           Mauston

                Adrian Gschwind              SO          Waupun

                Noah Gould                        JR            Waupun

                Brayden Krause                                JR            Waupun

                Pierce McClyman             SO          Wisconsin Dells

                Caleb Voigtlander            SR           Berlin

Running Back:

                Skyler Royston                  SR           Wautoma

                Cody Hendricksen           SR           Adams-Friendship

                Jacob Bertling                    SR           Nekoosa

Tight End:

                James Paskey                    SR           Berlin

                Dylan Martyna                  JR            Ripon

Wide Receiver:

                Andrew Dillin                     FR           Mauston

                Kaden Del Ponte              SR           Waupun

                Marshel Woyak                                JR            Wautoma

                Bear Reittinger                  JR            Wisconsin Dells

Quarterback:

                Nathan Hanson                 SR           Ripon

                Lex Reittinger                    SR           Wisconsin Dells

                Eli Anderson                       SR           Nekoosa

Defensive Interior Line:

                Will Guthrie                        SR           Ripon

                Kyler Wurster                    SR           Mauston

                Aylis Hernandez               JR            Mauston

                Sawyer Bruins                   SR           Waupun

                Jack Cadie                           SR           Wautoma

                Jakob Martin                      SR           Berlin

Defensive End / OLB:

                Ethan Hoeper                    SO          Wisconsin Dells

                Caleb Burch                        SO          Nekoosa

                Cayden Kutz                       SR           Ripon

Inside Linebacker:

                Grant Kulibert                   JR            Wautoma

                Zander Ginter                    SR           Adams-Friendship

Defensive Back:

                Devon Henry                     SR           Wisconsin Dells

                Boyd Witt                            SR           Wisconsin Dells

                Kannon Belter                   JR            Berlin

                Brody Lietzau                     SR           Ripon

                Logan Beahm                     SO          Ripon

                Myles Nawrot                   SR           Adams-Friendship

                Tymon Aalsma                  SO          Waupun