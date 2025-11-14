2025 South Central Conference All-Conference Football Teams
South Central Conference
2025 All-Conference Football Teams
First Team:
Offense:
Offensive Line Steven Brunhoefer SR Ripon (Unanimous)
Offensive Line Carsen Whitney SR Berlin (Unanimous)
Offensive Line Sawyer Bruins SR Waupun (Unanimous)
Offensive Line Owen Mueller-Wolf SR Ripon
Offensive Line Trent Tetting SR Berlin
Tight End Hayden Redington SR Berlin (Unanimous)
Wide Receiver Logan Prall SR Waupun (Unanimous)
Wide Receiver Antonio Gomez JR Wisconsin Dells
Running Back Eric Cumber SR Ripon (Unanimous)
Running Back Jakob Martin SR Berlin (Unanimous)
Quarterback Carter Hess SR Berlin
Quarterback Chase Beahm SR Waupun
Defense:
Defensive Interior Line Carsen Whitney SR Berlin (Unanimous)
Defensive Interior Line Hendrix Dawson SO Wisconsin Dells
Defensive End / OLB James Paskey SR Berlin
Defensive End / OLB Wesley Kunz SR Waupun
Defensive End / OLB Braden Dudzinski SR Ripon
Inside Linebacker Hayden Redington SR Berlin
Inside Linebacker Cody Dendricksen SR Adams-Friendship
Inside Linebacker Fletcher Brock SR Nekoosa
Defensive Back Carter Hess SR Berlin (Unanimous)
Defensive Back Carter Syverson SR Wisconsin Dells
Defensive Back Marshel Woyak JR Wautoma
Specials:
Punter Fin Krcmar JR Nekoosa
Kicker Chris Calderon SR Wautoma (Unanimous)
Returner Grahm Gopalan SR Waupun
Co-Offensive Player of the Year: Carter Hess – Berlin / Eric Cumber – Ripon
Defensive Player of the Year: Hayden Redington – Berlin
Offensive Lineman of the Year: Steven Brunhoefer – Ripon
Co-Offensive Back of the Year: Carter Hess – Berlin / Eric Cumber – Ripon
Wide Receiver of the Year: Logan Prahl – Waupun
Defensive Lineman of the Year: Carsen Whitney – Berlin
Linebacker of the Year: Hayden Redington – Berlin
Defensive Back of the Year: Carter Hess – Berlin
Second Team:
Offense:
Offensive Line Landen Wilhorn SR Nekoosa
Offensive Line Weston Page JR Ripon
Offensive Line Gavin Leach SR Adams-Frienship
Offensive Line Jack Toutant JR Waupun
Offensive Line Ben Gehrke SO Ripon
Tight End Jax Gall JR Wisconsin Dells
Wide Receiver Fin Krcmar JR Nekoosa
Wide Receiver Owen Kloosterboer SO Waupun
Running Back Kashton Stoddard SR Wisconsin Dells
Running Back Grahm Gropalan SR Waupun
Defense:
Defensive Interior Line Jon Moreno-Valdez JR Ripon
Defensive Interior Line Owen Kloosterboer SO Waupun
Defensive End / OLB Isaiah Thurk SR Waupun
Defensive End / OLB Elijah Grser SR Wautoma
Defensive End / OLB Xander Cook SR Adams-Friendship
Inside Linebacker Jacob Bertling SR Nekoosa
Inside Linebacker Kody Kallerud SR Waupun
Inside Linebacker Peter Waterman SR Wisconsin Dells
Defensive Back Fin Krcmar JR Nekoosa
Defensive Back Julian Busse JR Berlin
Defensive Back Eli Anderson SR Nekoosa
Specials:
Punter Kyle Wurster SR Mauston
Kicker Nathan Hanson SR Ripon
Returner Carter Hess SR Berlin
Honorable Mention
Offensive Line:
Matthew Riddick JR Ripon
Phoenix Alameda FR Nekoosa
Kyler Wurster SR Mauston
Adrian Gschwind SO Waupun
Noah Gould JR Waupun
Brayden Krause JR Waupun
Pierce McClyman SO Wisconsin Dells
Caleb Voigtlander SR Berlin
Running Back:
Skyler Royston SR Wautoma
Cody Hendricksen SR Adams-Friendship
Jacob Bertling SR Nekoosa
Tight End:
James Paskey SR Berlin
Dylan Martyna JR Ripon
Wide Receiver:
Andrew Dillin FR Mauston
Kaden Del Ponte SR Waupun
Marshel Woyak JR Wautoma
Bear Reittinger JR Wisconsin Dells
Quarterback:
Nathan Hanson SR Ripon
Lex Reittinger SR Wisconsin Dells
Eli Anderson SR Nekoosa
Defensive Interior Line:
Will Guthrie SR Ripon
Kyler Wurster SR Mauston
Aylis Hernandez JR Mauston
Sawyer Bruins SR Waupun
Jack Cadie SR Wautoma
Jakob Martin SR Berlin
Defensive End / OLB:
Ethan Hoeper SO Wisconsin Dells
Caleb Burch SO Nekoosa
Cayden Kutz SR Ripon
Inside Linebacker:
Grant Kulibert JR Wautoma
Zander Ginter SR Adams-Friendship
Defensive Back:
Devon Henry SR Wisconsin Dells
Boyd Witt SR Wisconsin Dells
Kannon Belter JR Berlin
Brody Lietzau SR Ripon
Logan Beahm SO Ripon
Myles Nawrot SR Adams-Friendship
Tymon Aalsma SO Waupun
